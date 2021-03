Karmides oludes suusamaratonil võistelnud soomlannat võib ees oodata amputeerimine

"Kui mind laupäeval haiglasse viidi, diagnoositi ühel varbal kolmanda astme külmetus. Kui arst mõned päevad hiljem olukorda uuesti hindas, sõnas ta, et olukord tundus alguses nii kehv, et neli varvast olid amputeerimisohus," rääkis Roivas nädal pärast maratoni Iltalehtile.

Veebruari alguses postitas soomlanna sotsiaalmeediasse ülevaate viimastest arengutest seoses tema taastumisega. "Kaks nädalat on möödunud La Diagonelast ja nädal haiglas olemisest. Ma ei tea jätkuvalt, kas mu varbad (ja sõrmed) paranevad täielikult ning millal saan suusatamise juurde naasta. Paranemine möödub aeglaselt ning jätkuvalt on vara öelda, kas minu suur varvas vajab operatsiooni (amputatsiooni) või mitte. Ma ei suuda kirjeldada, kui pettunud olen, et ei saa Visma Ski Classicul teha kaasa esimest täishooaega."