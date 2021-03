VIDEO | Rallimaailma tulevikutäht testis esmakordselt Hyundai WRC masinat

"Oleme väga õnnelikud, et Oliveril on võimalus sõita Arctic rallil WRC masinaga," sõnas Hyundai pealik Andrea Adamo. "Tahame näha, mida ta suudab, kuid mõistagi WRC debüüdil tal survet peal ei ole. Oliver peab nautima rallit ning võtma sellest kogemusest kõike. Tema jaoks on see esimest korda sõita rallimaailma absoluutses tipus, kuid tegu on rohkem testiga. Ta peab kohanema talvistes oludes kõrgete kiirustega. Loodame, et ta tuleb punktikatse lõppu rõõmsas olekus - see on peamine."