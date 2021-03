Legendaarne Tom Brady tegi seda taas! Super Bowli kangelaseks kerkinud vanameistri saavutustele ei saa vastu isegi ükski klubi

22 000 fänni silme ees toimunud finaalis kerkis kangelaseks 43-aastane Brady, kes andis söödu kolmele touchdownile. Quarterbacki 29-st söödust leidis tee kaaslasteni 21. Brady valiti viiendat korda Super Bowli MVP-ks (kõige väärtuslikum mängija - toim), mis on kogu liiga rekord. Tähtsas rollis oli ka Brady pikaaegne tiimikaaslane New England Patriotsi päevadest - Rob Gronkowski, kes sai kirja kaks touchdowni.

Rekordilist 10. Super Bowli kaasa teinud Brady võitis karjääri seitsmenda tiitli. Sellele ei saa vastu isegi ükski klubi. Kuus Super Bowli on võitnud klubidest New England Patriots ja Pittsburgh Steelers. Patriotsi kõik kuus Super Bowli võitu on tulnud teatavasti koos Bradyga. Kui Bradyle oli see seitsmendaks tiitliks, siis Gronkowski neljandaks. Tema varasemad kolm pärinevad samuti Patriotsi aastatest.