Heino Enden Kalev/Cramo võidust: arvan, et pealelõunaks oli CSKA häbi kadunud

"Võit CSKA üle on iga klubi unistuseks ja see pakub igale klubile väga rõõmu. Kindlasti oli see suur üllatus, ka see, et CSKA laseb endale visata 107 punkti," rääkis Enden ETV spordiuudistes .

"CSKA-l on läbi aastakümnete olnud üks eesmärk, nad lähevad iga turniiri võitma," selgitas Enden. "Reamäng ei ole neile nii oluline. Loomulikult on seal pooleks tunniks mingi häbitunne, aga arvan, et juba pealelõunaks oli see häbi kadunud. Nende eesmärk on ikkagi turniir võita. Kalevile on iga punkt tähtis ja loomulikult on see Eesti korvpallile ja eelkõige noortele suur võit: hea tahtmise ja hea mängu juures suudetakse võita kõige tugevamat."