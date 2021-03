Kalev/Cramole kaotanud CSKA peatreener kiitis Eesti klubi ja viitas korvpallivälistele probleemidele

"On selge, et praegu pole meie probleem ainult korvpalliväljakul, sest ka meie viskasime palju punkte. Viimasel ajal oleme teisel ja kolmandal veerandil võistkonna sees ning platsil toimunud läbielamiste tõttu kehvasti esinenud. Kõik see kajastub mängus. Meil on käsil üks keerulisemaid kuid, aga peame ennast kokku võtma ja uskuma tulevikku," lisas kreeklane.