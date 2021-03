Balti liiga ülipõnev lõpp: uue sidemängijaga Saaremaa vääratas, enne viimast vooru on kolmel tiimil võimalus põhiturniir võita

Tabeliseis on enne liidrite põhiturniiri viimaseid kohtumisi ülipõnev. Saaremaa on kogunud 30, Tartu 27 ja Tallinna Selver 25 punkti. Kahel esimesel jääb mängida üks, Selveril kaks mängu (mõlemad RTU-ga). Põhiturniiri võidu kindlustamiseks tuleb saarlastel homme võita, 2:3 kaotus jätaks Selverile variandi mööduda. Kui Saaremaa kaotab homme 1:3, siis on võimalus mööduda nii Tartul (vajaksid 3:0 võitu) kui ka Selveril. Põhiturniiri võit on oluline nii asetuse mõttes kui ka seetõttu, et Final Four peetakse võitja koduväljakul.