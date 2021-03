Endine tiimipealik meenutas Schumacheri debüüti: ta valetas mulle jultunult

BBC podcastis "This Sporting Life" käinud Jordan meenutas Schumacheri debüüti ning sõnas, raha mängis sakslasele võimaluse andmises rolli, kuid see polnud ainus põhjus. Schumacher oli varasemate sõitudega teistes sarjades avaldanud Jordanile muljet, lisaks teatas sakslane, et on Spa ringrajal juba kogenud sõitja, kuigi polnud tegelikkuses seal varem sõitnud.