Keerulises seisus Madridi Real teenis raske võidu

Zinedine Zidane ja Co on hädas aga vigastustega. Ka tänasest kohtumisest jäid eemale Sergio Ramos , Eden Hazard, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo ja Lucas Vazquez. Ditsiplinaarkaristuse tõttu ei saanud kaasa teha Eder Militao.

Meeskonna kapten Ramos on hädas põlvevigastusega ning ta pole saanud mängida 14. jaanuarist saadik. Hispaanlase vigastus oli piisavalt tõsine, et Ramos käis laupäeval operatsioon. Marca teatel loodab klubi, et kogenud keskkaitsja naaseb märtsi lõpuks platsile.