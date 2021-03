Rapla tugevdas meeskonda ameeriklasest tagamängijaga

Rapla peatreener Toomas Annuk märkis, et Childress ilmus nende radarile paar nädalat tagasi. "Ehkki pakkumisi oli seinast seina, siis otsustasime anda võimaluse noorele mängujuhile tugevast Wake Foresti ülikoolist. Samuti on tal sellest hooajast lühiajaline kogemus Euroopast, Kreeka meistriliigast, kus ta kuulus G.S. Iraklis B.C meeskonda," sõnas Annuk.

Rapla meeskonna mängijate valikul on alati mänginud tähtsat rolli mängumehe sobimine võistkonna olemusega, lisas Annuk. "Usun, et tema kaitsemängu ning mängujuhtimise oskused on need, mis aitavad kiirelt sulanduda meeskonna tegemistesse. Lisaks andis julgust tema värbamisel korvpalli alane perekondlik taust, nimelt tema treenerist isa Randolph Childress on mänginud tippkorvpalli nii NBA-s kui aastaid Euroopas, lisaks on ta käinud mängimas Tallinnas SLUC Nancy meeskonnaga."