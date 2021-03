Gareth Bale`i agent: Roman Abramovitš oli parim asi, mis sai Inglismaa jalgpalliga juhtuda

"Abramovitš on teinud suurepärast tööd. Enne, kui ta Chelsea omanikuks sai, oli see klubi võlgades, Inglise liiga oli hädas. Ta pani raha Chelsea`sse, andis raha teistele klubidele ja muutis kogu mängu," sõnas Barnett ajalehele Mirror.

"Abramovitš on parim asi, mis on kunagi Premier League`iga juhtunud. Nüüd on see maailma parim liiga," lisas jalgpalliagent tunnustavalt.