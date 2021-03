BLOGI JA FOTOD | Lillemets püstitas vägeva rekordi ja tõusis maailma edetabelit juhtima! Hausenberg keskendub lähiaastatel kaugushüppele

Plussis on ka välisvõistlejad. Berliini EM-il kümnevõistluses pronksi teeninud Žuki mark on seitsmevõistluses kõigest 5705, tema saldo on juba +186, sakslane Tim Nowak juhib oma 5906 punkti seeriat 119 punktiga. Ehk nemad koos Lillemetsaga võivad rünnata vähemalt 6000 punkti piiri.

Taavi Tšernjavski oli sunnitud kuulitõuke järel võistluse katkestama. Ta selgitas, et alates kaugushüppest kimbutas teda parema jala kannakõõluse valu, mis muutus üha suuremaks ja kuna tekkis oht, et see võib katkeda, siis tundus targem seekord võistlus pooleli jätta. "Ma ei taha lõpetada, aga targem on pooleli jätta. Põletikus on see kõõlus on see kogu aeg, tavaliselt tõmbub valu mõne minutiga tagasi, seekord seda ei juhtunud. Ma ei julge läbi valu minna kõrgust hüppama, kõõlus võib katki minna," selgitas Tšernjavski, kes läbis 60 meetrit 7,13ga, hüppas kaugust 7.12 ja tõukas kuuli 14.95.