VIDEO | Kaia Kanepi: väga hea meel on üle pika aja nii suures finaalis mängida

Ajakava järgi mängitakse see finaal Margaret Court väljaku teise matšina ning mitte varem kui kell 3 Eesti aja järgi. Eesti tennisesõpradel tasub aga Delfi TV ekraani ees olla juba kell 2, kui Grampians Trophy turniiri poolfinaalis kohtuvad Anett Kontaveit ja kreeklanna Maria Sakkari. Korraldajad saatsid äsja välja ka teate, et Grampians Trophyl finaali välja ei mängitagi ning poolfinaalide järel lõpetatakse turniir ära.

"Mul on hea meel finaalis olla. Loomulikult pole ma nii suurel turniiril ammu nii kaugele jõudnud. Homme on uus mäng. Ma ei usu, et ma seda kuidagi teisiti võtan kui teisi mänge, mis siin pidanud olen. Mäng on mäng," ei pane Kanepi endale homseks pingeid peale.

"Ma ei ole veel statistikat näinud ega oskagi öelda, kuidas ma teise seti suutsin võita. Esimeses setis sai määravaks see, et tõrjusin paremini, sain breigi kohe kätte ja oma servid hoitud. Kui tagajoonemänguks läks, tundsin end väga hästi. Mul oli natuke rohkem õnne. Mängisin tähtsatel hetkedel paremini. Jõuga ma seda võitu ei võtnud."



Kontaveitki sai täna loobumisvõidu. Alaseljavigastusele viidates jättis turniiri pooleli maailma 13. reket, endine esinumber Victoria Azarenka. Erinevatel põhjustel on loobumisvõite andnud viimastel päevadel ja erinevatel turniiridel ka näiteks Serena Williams, Naomi Osaka ja paljud teised.

"Ilmselt mõjutas nende otsust see, et ühel päeval ei saanud mängida ja muidu oleks vahetult enne tähtsat turniiri tulnud osade jaoks liiga palju mänge. Kõik ei taha nii palju mängida. Ma ei ole tegelikult kursis, mille pärast nad loobusid," spekuleeris Kanepi.

Australian Openit alustavad Kanepi ja Kontaveit teisipäeval, sest esmaspäeval peavad avaringi matše tabeli alumise poole mängijad. Kanepi esimeseks vastaseks on mullu suvel Tallinnas Tondil Läti eest mitteametlikul naaberriikide maavõistlusel Merko Cup mänginud Anastassija Sevastova. Kanepi võitis üksikmängus Sevastovat numbritega 7:6 (1), 2:6, (10:4) - otsustava seti asemel peeti pikk kiire lõppmäng 10 punktini.

"Olen temaga alles hiljuti üle raske mängu pidanud. Ta on ebamugav vastane, aga see on alles teisipäeval. Ma pole sellele veel mõelnud," lausus Kanepi. Potentsiaalne teine ringi vastane on Kanepil Australian Openi tiitlikaitsja Sofia Kenin.