VIDEO | Kaia Kanepi intervjuus endisele tippmängijale: olen väga õnnelik!

"Olen väga õnnelik. Ma ei oodanud, et finaali jõuan, eesmärk oli lihtsalt iga mäng hästi teha. Pidin aasta lõpus palju mängima, et siia jõuda, aga esimene ring oli ikka keeruline. Eks näis, kas sellest ettevalmistusest siin on [järgmisel nädalal] kasu või mitte," ütles Kanepi väljakul antud intervjuus, kui oli Gippsland Trophy WTA turniiri poolfinaalis alistanud venelanna Jekaterina Aleksandrova 6:3, 7:6 (6).