Ränga südameataki saanud endine tippkulturist: ilmselt oli see dopingu kasutamise tagajärg

"Arstid avastasid, et mu süda on 15 aastat suurenenud. Steroidide kasutamisega kasvab ka süda, sest ka see on lihas. Lisaks on mul alates 16. eluaastast olnud südame arütmia," sõnas Kjellström, lisades, et teda on vaevanud ka tõsised neeruprobleemid.