Ralf Schumacher Hamiltoni lepingusaagast: täiesti häbiväärne

"Elame juba veebruaris ja vormel-1 sarja tähtsaim mees, seitsmekordne maailmameister [Hamilton] pole ikka veel öelnud, kas ta jätkab sõitmist. See on häbiasi ja kogu olukord on häbiväärne. Olen kuulnud, et läbirääkimiste vaidlused käivad raha üle. Loodan, et see pole tõsi," sõnas Schumacher, kirjutab Hispaania väljaanne Marca.