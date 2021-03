Baltikumi saalijalgpall: kuidas on lood naabritel?

Rääkides Leedu meistrivõistlustest, mõtleme nii või teisiti Kaunase Vytise peale, kes esindab väärikalt oma riiki ja BFLi UEFA Meistrite liigas. Leedu tugevaim klubi on juba läbinud Euroopa kõige mainekama klubivõistluse kaks vooru, lüües turniirilt välja Rootsi Hammarby ja Saksa Hohenstein-Ernstthali. 1/8-finaalis seisab Kaunase esindajail ees kõige tõsisem katsumus – kohtumine Venemaa Gazprom-Ugraga. Meistrite liigas osalemise tõttu lükkus rida Vytise mänge meistrivõistlustel edasi, seega tänase päeva seisuga on Kaunase klubi mänginud kõigest kümme mängu võimalikust 16-st. Väiksem mängitud mängude arv on peamiseks põhjuseks, miks Vytis tabelit ei juhtinud, jäädes Jonavos Vikingaist maha kuue punkti võrra. Vaevalt et keegi tõsimeeli arvab, et valitsev meister ei kõrvalda seda puudujääki – neil on varuks neli mängu. „Viikingitele“ au andes tasub märkida, et nad on praegu ainsaks klubiks, kes on suutnud sellel hooajal vastaselt raevukalt punkte röövida (jaanuaris peetud mäng lõppes viigiga 2 : 2). Ja ka üldjoontes pole Jonavast pärit klubi sel hooajal kaotusekibedust tunda saanud – kümme võitu ja neli viigitulemust.