Bale'i pingile jätnud Mourinho andis waleslase kohta küsinud ajakirjanikule krüptilise vastuse

Madridi Realist hooaja eel laenulepingu alusel Tottenhami siirdunud Bale on kogu käimasoleva hooaja olnud hädas stabiilse mänguaja leidmisega. Premier League'is on tal tänavu kirjas vaid kuus kohtumist, neist kahes on ta pääsenud platsile algkoosseisus. Kõikide sarjade peale on tal kirjas 15 kohtumist ja neli väravat.