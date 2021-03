Eestlase läbilöögi ootel. Millal saame endale aina enam populaarsust koguval alal profimängija?

Nooleviskemäng ehk darts on ilmselt paljude jaoks pigem lõbus mäng, mida on mõnus sõpradega pubis või sauna eesruumis harrastada. Ent rahvusvahelisel tasemel on darts üha enam populaarsust ja kõlapinda koguv spordiala. PDC (Professional Darts Corporation, üks kahest profiorganisatsioonist – toim) televõistlustest on tehtud suured sõud, kus auhinnarahad ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse. Jaanuari alguses lõppenud PDC organisatsiooni MM-il pani maailmameistriks tulnud Gerwyn Price taskusse 500 000 naela.

Eestis paelub darts huvilisi aina rohkem, kuigi väga kõrgel tasemel mängijaid meil veel pole. Eesti Päevaleht uuris Eesti esinumbrilt ja kohaliku alaliidu presidendilt Andres Paalilt, miks on viimastel aastatel märgata Eestis darts’i populaarsuse suurenemist, missugune näeb välja üks noolemängutreening, kui kaugel oleme naaberriikidest ning mida on vaja, et Eestistki kerkiks esile üks tippmängija.