Londoni Chelsea suure triumfi tagamaad: jalgpallimaailma mõjuvõimsaim naine kasutab sadade miljonite eurode liigutamise kõrval ka venekeelset sõimu

Chelsea kohta armastatakse ikka rõhutada, et suuri oste tehakse miljardärist omaniku Roman Abramovitši rahakoti abiga. Käimasolevas üleminekuaknas on uute mängijate soetamiseks kulutatud juba 223 miljonit eurot ja kuulavasti tuleb lisagi. Peab tõdema, et Chelsea on suutnud viimastel aastatel teha rahaliselt väga oskuslikke ostu- ja müügitehinguid. Selle eest tuleb tänada peamiselt klubi tegevjuhti Marina Granovskajat. Peale Venemaa ka Kanada kodakondsusega 45-aastast Granovskajat peetakse üheks jalgpallimaailma osavamaks läbirääkijaks. Omal ajal Abramovitši juhitud Sibneftis assistendina alustanud Granovskajat nimetatakse praeguse vutimaailma mõjuvõimsaimaks naiseks.

Granovskaja ei ole aastate jooksul ühtegi intervjuud andnud. Üksikuid tema mõtteid saab kuulda klubi kodulehelt, kui Chelsea on palganud mõne uue mängija või otsustanud kellestki loobuda. Granovskaja lähikondsed ei julge temast suurt midagi rääkida, sest ta hindavat privaatsust ja selle vastu astuda ei ole lubatud. Granovskaja liigub alati ringi kõrgetel kontsadel, kleidis ja värskelt maniküüritud kätega. Aga kui ta peaks enesevalitsuse kaotama, siis lähevad käiku vene vandesõnad.