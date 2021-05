VIDEO | Täna 27 aastat tagasi: San Marino GP-l hukkus Ayrton Senna

Kokkupõrke ajal lendas üks tema auto ratastest vastu Senna pead, lisaks sellele tungisid tema kiivrist läbi kaks auto osa. Hilisem uurimine tuvastas, et kolmekordse maailmameistri surma oleksid eraldi võetuna võinud põhjustada kõik kolm vigastust.

Vormel-1 sarjas ametliku meditsiiniülemana töötanud ning Senna sündmuskohal töötanud neurokirurg Sid Watkins on meenutanud: "Ta nägi rahulik välja. Tõstsin ta silmalaud üles ning sain kohe aru, et tegu on üliraske ajutraumaga. Võtsime ta kokpitist välja ning asetasime maha pikali ning samal ajal hingas ta välja. Ma ei ole usklik, kuid tundsin sel hetkel, kuidas tema hing kehast lahkus."