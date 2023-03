MEENUTADES LEGENDI | Eesti korvpalli kunagine kadunud poeg Jaak Lipso. Parimad aastad vihatud klubis, võidud, NBA huvi ja liiga varane kojutulek

Korvpalli euroliiga finaali põrgulärmis viskab eesti mees saatust otsustavaid vabaviskeid, tabab ja aitab oma meeskonna võidule. See pole elamusenäljas spordisõbra unenägu, vaid tegelikkus. On 1969. aasta, mängus on Euroopa meistrite karikas ja vabaviskejoonel seisb Jaak Lipso, Eesti üks kõrgemalt tituleeritud korvpallureid.