DELFI TV ERISAADE | Kätlemise skandaalis polnud protest suunatud Ibrahim Mukunga, vaid hoopis Tiidrek Nurme vastu?

Kibedus? Tähelepanematus? Rassism? Midagi neljandat? Rahaliste motivaatorite valguses on tulnud esile kibedad tunded välismaalaste rahvajooksudel osalemise pärast. Kas tegemist on kujuteldava tondiga, mis tõstis ühes isoleeritud juhtumis pead, või on probleem laiem?