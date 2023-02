EPL-i ARHIIVIST | Mirjam Liimask: ma ei suutnud taluda, kuidas perekond Viru mu elu kontrollis

Tõkkesprinter Mirjam Liimask räägib, miks ta lõpetas aasta tagasi treenimise pikaaegsete juhendajate Kersti ja Mehis Viru juures ning missuguste muredega on ta viimasel hooajal võidelnud.

NB! Eesti kergejõustikuliit määras pikaaegsele treenerile Mehis Virule täna, 2023. aasta 15. veebruaril tähtajatu spordis tegutsemise keelu. „Kergejõustikutreener Mehis Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina,“ seisis EKJL-i otsuses. Loe pikemalt siit.