Dallas Mavericksi saadetud Anthony Davis registreeriti G-liiga võistkonda

Keskmängija kogus küll 31 minutiga 26 punkti ja 16 lauapalli, aga vigastas samas mängus vasaku jala puusapainutaja lihast. Sellest ajast saadik pole ta platsil käinud. Esmaspäeval selgus, et Davis registreeriti G-liigas mängivasse Mavericksi tütarvõistkonda Texas Legends, et ameeriklane saaks enne NBA-sse naasmist vormi koguda.

Mavericksi käsi pole viimastel nädalatel kõige kergemini käinud. Meeskonda on räsinud vigastustelaine, mistap on klubi läinud mitmele kohtumisele vastu vaid kaheksa mängijaga. See on miinimumarv, mis tuleb tiimil mänguks üles anda. Lisaks vigastas 3. märtsil põlvesidet võistkonna liider Kyrie Irving, kelle hooaeg sai sellega läbi.