17-aastane Austraalia sprindisensatsioon püstitas maailma hooaja tippmargi

Gout osales nädalavahetusel Queenslandi osariigi meistrivõistlustel, kus sai eeljooksus kirja aja 20,05. See on ühtlasi praegune maailma hooaja tippmark. Tema nimele kuuluvast Austraalia rekordist jäi lahutama üks sajandik.

Finaalis sai Goutist esimene austraallane, kes alistas 20 sekundi piiri. Ta läbis pool staadioniringi ajaga 19,98. Ametliku rekordina see kirja ei lähe, sest puhus lubatust tugevam taganttuul.

„Tundsin end täiesti vabana. Mul oli umbes 80 meetrit veel minna ja mõtlesin, et panen täiega,“ vahendas CNN austraallase sõnu. „Alles sel hetkel tajusin, et mul on võimalus alla 20 sekundi joosta.“