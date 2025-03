MM algas! Mida suudab hiljuti neljanda kohaga üllatanud Henry Sildaru?

Medaleid jagatakse alates mogulist ja vigurhüpetest kuni pargisõidu ning lumelauasõidu paralleelslaalomini. Eestlastel on väljas läbi aegade suurim koondis: stardis on kolm sportlast. Kõik on seejuures debütandid, kuid samas juba ka poole jalaga 2026. aasta Milano ja Cortina d’Ampezzo olümplased.