Toyota läheb Keenia rallile vastu uues kuues. Latvala: olen kindel, et ta saab tööga suurepäraselt hakkama

„Oleme Juhaga juba koos töötanud. Ütlesin talle, et tema töö on teha kindlaks, et sõitjad tunnevad end hästi ja istuvad autosse heas tujus,“ jätkas Latvala. „Lisaks tuleb tal tagada, et kogu võistkonnas oleks hea õhkkond. Mõistagi peab ta ka intervjuusid jagama.“