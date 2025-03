VIDEO | Martin Himma kritiseeris kodust konkurenti: mida rohkem videot vaatan, seda rohkem olen pettunud

Sprinditeates võidutsesid nädalavahetusel vennad Stefan ja Ralf Kivil, kellele Himma ja Albert Unn kaotasid 5,9 sekundit.

Viimasel ringil leidis Himma sõnul aset aga ebameeldiv intsident, kui ringiga maha jäänud Aleksander Tamm hakkas teda tõusul blokeerima.

„Sõidu ajal ma ei mõelnud sellele pikalt, sest arvasin, et poleks niikuinii Ralfile järgi jõudnud, aga nüüd seda videot uuesti vaadates... Mida rohkem vaatan, seda rohkem pettunud olen,“ kommenteeris Himma oma YouTube’i kanalil ja näitas intsidendist ka videot.

„Esiteks see tiim, kes esimeses vahetuses juhtis, on jäänud nüüd ringiga maha. Ma saan aru, sa tuled ilusti eest ära, sest liider tuleb. Ta on veel sinu klubist, lähed veel kaugemale. Ilmselgelt tahad enda klubikaaslasele ainult head ja seda, et ta võidaks. Aga siis sa hakkad jälgima ja su pea ei mõtle enda võistlusele, vaid kuidas saaks veel enda klubikaaslast aidata, et ta võidaks. Näed, et ma lähen sisekurvist ja siis sa astud enda klubikaaslase kepi peale nii, et ta peaaegu kukub. Selle nimel, et saaksid mulle ette astuda. Okei, ilmselgelt pean mina nüüd muutma enda suunda ja minema väliskurvi.

Kirss tordil oli see, kuidas ta tõusu otsas karjus enda klubikaaslasele: „Mine paremale! Mine paremale!“ Et ta tuleks mulle ette ja blokiks mu ära. (Soovitust ei järgitud - R. V.) Selle jaoks ongi ju tegelikult reegel, et kes hakkavad ringiga pähe saama, võetakse rajalt maha, et nad ei hakkaks segama medalimängu olulistel hetkedel.

Aga noh, ilmselgelt on lauluväljakul lühike ring ja saan jumala hästi aru, et muidu olekski finišisse jõudnud vaid paar tiimi. Olen natuke pettunud ja mitte väga õnnelik, et see nii läks. Aga eks kõik saavad ise otsustada, kui okei või mitte okei see tegu tema poolt oli,“ lõpetas Himma.

Vaata olukorda videost:

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada