Sloveenias väravaid lööv Tamm: kui pidime mängima suurima rivaali juures, oli ainult üks hotell valmis meid vastu võtma

„Juba enne oli faktiliselt näha, et meeskond on hea. Nad olid kõrgliiga liidrid, kes mängisid ka eurosarjas. Poole hooajaga olid nad endale lasknud lüüa ainult seitse väravat. Lisaks mängitakse ründavat jalgpalli,“ loetles Tamm põhjuseid, miks ta Olimpija pakkumise talvel vastu võttis. „Lisaks räägiti, et võistkonnal on väga hea peatreener. Sellele olen ka nüüd kinnitust saanud,“ kiitis Tamm klubi juhendajat hispaanlast Víctor Sánchezit.