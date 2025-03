Tammearu säras ellujäämismängus, Itaalias ja Poolas tulevad eestlaste omavahelised veerandfinaalid

Märt Tammearu ja tema tööandja Lvivi Barkom peavad Poola kõrgliigas olulisi mänge, misjärel selgub meeskonna liigasse püsimajäämine. Lõppenud nädalal mindi üliolulises mängus vastamisi MKS Bedziniga ja saadi 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 25:18) võit. Tammearu tõi võitjate resultatiivseimana 21 punkti (sh 3 ässa; +18) ning pälvis selle eest ka mängu MVP tiitli. Robert Täht ja Gorzowi Cuprum Stilon jäid aga 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 18:25) alla Olsztynile. Samuti korraliku esituse teinud Tähe arvele jäi 15 punkti (+5). Tabelis on Lviv 23 punktiga 14. kohal ehk väljalangemistsoonis, sellest pääsemiseks tuleb viimases põhiturniiri kohtumises teenida kolm punkti Stal Nysa vastu, kes asub neist koht eespool ja kel on koos 25 punkti. Tähe tööandja on tabelis 28 punktiga 12. kohal.