Itaalia jalgpallitähe reis Moskvasse tekitab fännides pahameelt

Venemaa pealinnas on viimastel päevadel näha suuri reklaamtahvleid, mis annavad teada Totti saabumisest. Itaalia vutilegendi suure pildi kõrvale, kus ta poseerib AS Roma vormis, on lisatud tekst: „Keiser on teel kolmandasse Rooma“. Kolmas Rooma viitab Moskvale.