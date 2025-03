Eesti 17-aastane purjetamise olümpialootus tegi Hispaanias tugeva esituse

Eestist osalesid võistlusel Aksel Haava, Romek Roolaht, Frank Ervin ja Oskar Lillepea, keda juhendas treener Matthew Rickard. Võistlusnädal Cadizis pakkus tormiseid tingimusi, kuid ka väärtuslikke kogemusi.

Eesti iQFoil-tiim näitas, et tehtud töö ja talvised treeninglaagrid on end igati õigustanud. Meeste klassis peeti 11 kursisõitu ja 4 uut U-kurssi, U19 noormeestel aga 8 kursisõitu ja 4 slaalomisõitu. Eesti sportlased said end proovile panna tugevas rahvusvahelises konkurentsis ja väga erinevates ilmastikutingimustes.

Parima tulemuse saavutas 17-aastane Aksel Haava, kes lõpetas meeste arvestuses 31. kohal 74 võistleja seas.

Aksel võttis võistluse kokku järgnevalt: „Cadizi võistlus oli täis väljakutseid. Võistlesin meeste arvestuses, et saada kogemusi tugevama konkurentsiga. Esimene päev oli suurepärane – tegin tarku otsuseid ja olin kiire, lõpetades päeva 14. kohal 74 võistleja seas. Paraku ei suutnud ma järgmistel päevadel sama hoogu hoida. Purunenud purjeliist tähendas mulle ühte vahelejäänud sõitu ning viimasel tormisel päeval jõudis finišisse alla kolmandiku grupist – kahjuks minul see ei õnnestunud. Kokkuvõttes tunnen, et suudan meeste arvestuses hästi hakkama saada.. Järgmine võistlus ootab mind Hyèresis Olympic Week’il, seejärel juba noorteklassi võistlus Torboles.“

Aksel valiti ka Eesti Jahtklubide Liidu algatatud olümpiaprojekti, mille eesmärk on toetada Eesti noori ja andekaid purjetajaid nende teekonnal esimesele olümpiale. Projekti raames toetatakse viit paatkonda: Romi Safin (ILCA 6), Mia Marin Lilienthal (470), Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend (iQFoil) ning Helen Pais ja Helen Ausman (49erFX).

Eesti sportlaste tulemused: