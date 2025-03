Noortel suusahüppajatel oli edukas nädalavahetus kontinentaalkarikasarjas

18-aastane Andero Kapp lõpetas võistluspäeva 20. kohal ja teenis 11 COC-punkti, mis võimaldab tal edaspidi osa võtta MK-sarjast. MK-sarjas lubatakse startida sportlastel, kes on viimase kahe aasta jooksul teeninud vähemalt ühe kontinentaalkarikasarja punkti.

„Jäin oma tulemusega väga rahule. Esimesest hüppest alates tundsin end enesekindlalt ja sain mõlemal hüppel jala hästi toimima, mida ma eile paraku teha ei suutnud. Eriliseks teeb tänase päeva see, et sain esimest korda kontinentaalkarikasarjas punktikohale, lõpetades 20. kohal. Usun, siit on hea edasi minna,“ ütles noorsportlane Kapp pressiteate vahendusel.