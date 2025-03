VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Läti ülikool nuhtles Tartut, kas Kuusmaa treenis mehed „surnuks“? Pendlimees Kullamäe teeb avalduse

Alustuseks mõistagi Optibet Eesti-Läti liigast, kus tänasega tõmmati joon alla põhiturniirile. Kaheksa hulgas vaid kaks Eesti klubi, mis paneb küsima, kas lätlased meiega tulevikus üldse ühist liigat mängida tahavad... nõrgavõitu need Eesti klubid. Mis viimase nädala mängudesse puutub, siis korraliku kobarkäkiga sai Riias hakkama Tartu Ülikool/Maks&Moorits, jäädes olulises vastasseisus alla tabeli viimasele Läti Ülikoolile 82:84. Võimalik, et kõige suurem üllatuspomm kogu põhiturniiril üldse. Tartu jaoks mõistagi negatiivne üllatuspomm.

Sellega kadus ühtlasi põhiturniiri neljas koht ja koduväljakueelis veerandfinaalseeriaks. Tõsisemad koosolekud seisavad veel ees, aga meeskond jätkab hetkel kadudeta, pakkus Talts. Veerandfinaalseerias Riia Zelliga on võimalus vigade paranduseks. Ehkki, olgem ausad, seda on väga keeruline uskuda, et Tartu võiks kolmemängulises seerias Zelli üle trumbata. Juris Umbraško hoolealused pole sel hooajal kodus kordagi kaotanud, lisaks toodi play-off mängudeks meeskonda kamaluga kogemust, 37-aastase Rolands Freimanise näol, kes on aastaid tagasi mänginud ka BC Kalev/Cramos.

Henri Drelli tuleku NBA tütarliigast Hispaania kõrgliigasse Tenerife meeskonda võttis Kullamäe vastu rõõmuhõisetega. Mees on tagasi tõsise korvpalli juures. Jurtšenko meenutas, kuidas ta kuus aastat tagasi Tenerife Iberostari meeskonda külastas, kui sinna sattus mängima Janari Jõesaar. Peatreener on sama (Txus Vidorreta), mõni mängija on sama, klubi kuulub Hispaania ja FIBA Meistrite liiga ladvikusse. Väga hea koht, kus märk maha panna. Ka see ei ole vähetähtis, et Kanaari saartel päike paistab ja temperatuurid on mõnusalt soojad. NBA kogemusega Drell sai kiirelt ka esimese sõidu kaasa teha, olles nädalavahetusel meeskonnaga Bilbaos, külas Kristian Kullamäe koduklubil. Tenerifele kindel võit 75:65, Drell koosseisu veel ei kuulunud.