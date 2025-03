Eesti käsipallikoondis kaotas Leedule ka võõrsil kindlalt

Eesti koondise resultatiivseim oli pühapäeval viie tabamusega Mihkel Lõpp. Neli väravat said kirja David Mamporia ja Andris Celminš.

„Läbi kahe mängu oli meie realiseerimine vastastest oluliselt lahjem. Isegi kui olid kohad, ei pannud me neid ära ja nemad tulid juba kiirrünnakutega. Individuaalse võimekuse taha jäi see olukord täna. Natukene peab ikka peeglisse vaatama – kui lepime kokku, et rasketel hetkedel ehitame midagi üles, siis ei saa hakata suvalisi soolosid tegema,“ rääkis peatreener Martin Noodla pressiteate vahendusel.