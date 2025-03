„Kogu mu keha on sisuliselt mürgitatud.“ Eelmise hooaja laskesuusakomeet sel talvel rohkem ei võistle

Eelmise hooaja lõpus finišeeris Gandler viimasel viiel MK-etapil kaheksa parema seas ning mullusel MM-il oli ta kolmel individuaaldistantsil esitosinas. Kõik vihjas sellele, et 24-aastane austerlanna võiks tänavu teha suure läbimurde. Ent reaalsuses on ta tänavu vaid korra murdnud esikümnesse ning MK-sarja kokkuvõttes 41. kohal oleval sportlasel on olnud pahatihti probleeme ka punktikohale jõudmisega.