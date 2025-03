OTSEBLOGI | Oslo MK: Ilves hoiab hüppevõistluse järel 32. kohta, soomlane läks ülipika hüppega liidriks

Keerulistes oludes toimunud hüppevõistlusel, kus poomi mitmel korral langetati, võidutses Herola. Soomlane hüppas koguni 146 meetrit ja kogus 139,5 punkti. Teise ja kolmanda koha said austerlased Franz-Josef Rehrl (136 m; 131,1 p) ning Johannes Lamparter (119,0 m; 122,4 p). Kuna tegu on kompaktvõistlusega, on Herola edu rajal Rehrli ees vaid 6 ja Lamparteri ees 12 sekundit.