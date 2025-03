OTSEBLOGI | Oslo MK: Herola võttis esimese võidu, Ilves tõusis suusasõiduga üheksa kohta. Riiber lõpetas kodus karjääri

Legend lõpetas

Viiekordne MK-sarja üldvõitja ja 11-kordne maailmameister Jarl Magnus Riiber teatas jaanuaris, et lõpetab terviseprobleemide tõttu hooaja järel karjääri. Kuigi MK-sarjale tõmmatakse joon alla järgmisel nädalal Lahtis, otsustas Riiber, et tänane võistlus jääb tema viimaseks.

Riiberi varasem lõpetamine tähendab ühtlasi, et Kristallgloobuse pälvib tänavu Geiger. Tal on liidrina koos 1404 punkti. Riiberi saldoks jäi 1385 silma. Kolmandat kohta hoiab Lamparter (1117 p). Kristjan Ilves on 660 punktiga kümnendal positsioonil.