TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus alustavad tulist poolfinaalseeriat

Mullu võitsid pärnakad meistriliigas pronksi ja Barrus hõbeda. Sel hooajal jõudsid mõlemad meeskonnad kolme parema sekka ka Cronimet Balti liigas, kus vastupidiselt pärnakad võitsid hõbe- ja võrukad pronksmedalid. Sealjuures olid kaks klubi vastamisi poolfinaalseerias, kus suvepealinlased võtisid kodus 3:1 ja võõrsil 3:0.

Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik ütles, et vastane on hästi tuttav ja see mängijatele selge, keda eriti teraselt jälgida tuleb. „Oleme seeriaks valmis. Renatol (Võru rünnakuliider Renato Santos – toim.) peab silma peal hoidma, et ta liiga hoogu ei satuks. Teine mees on Albert Hurt, keda ei tohi kuumaks lasta,“ sõnas Raadik.

Äsjane Cronimet liiga finaal on nurgaründaja sõnul unustatud ja keskendutakse järgmisele väljakutsele. „Trennides on meie olek nii nagu vaja. Kõik mis oli, on ajalugu, oleme püsti tõusnud ja valmis võitlema! Eesmärk on selge, tahame võita!“ lisas Raadik.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp loodab mõistagi samamoodi eesootavas seerias edu saavutada. „Ikka finaali tahame saada. Eelmisel aastal saime just eestikateks kõige parema hoo üles, plaan on nüüdki sarnaselt tegutseda. Läheme Pärnule lahingut andma. Mingi motivatisoonipuudust meil olla tohiks, kui oleme selle sportlase elukutse endale valinud, siis oleks naljakas, kui play-offides saaks isu otsa. Arvan, et kõik ootavad neid mänge,“ kommenteeris juhendaja. „Kevadpäike on ka väljas ja annab energiat juurde, selline väike ärevus on sees nagu niisuguste mängude eel olema peabki.“

„Pärnu kvaliteet on teada, alustades peatreenerist ja kogenud meestest. Aga midagi siin ette arvata on keeruline, eks see ole pühapäeval näha, kuidas jõujooned kujunema hakkavad selles seerias ja kuidas vormikõver liigub,“ lisas Lüütsepp.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega