TÄNA DELFI TV-s | Viimsi võõrustab Eesti-Läti korvpalliliiga liidrit

Eesti-Läti liigas 15 meeskonna seas 13. kohta hoidev Viimsi on sel hooajal võitnud 27 matšist viis, viimane õnnestumine tuli jaanuari lõpus, mil nad olid 85:79 üle Keila KK-st. Viimastel nädalatel andsid Valdo Lipsu hoolealused mitu head lahingut, aga kohtumistes tulid napid kaotused – reedel jäid nad võõrsil 72:75 alla Keila Coolbetile.

Riia VEF-il on tabelis 24 võitu ja kolm kaotust, millega nad on kindlustanud tänavuse põhihooaja esikoha. Kaks meeskonda võtsid esmakordselt mõõtu oktoobri alguses, kui Daugavpilsis jäi VEF peale 89:52. Pühapäevase matši pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas.