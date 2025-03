Kristin Lätt kerkis profiturnee avaetapil liidriks

Lätt hoidis avapäeva järel teist positsiooni. Laupäeval läbis ta rajad seitsme viskega alla par’i. Nii on eestlanna skooriks praegu -14, mis annab talle esikoha.

Teist positsiooni on hoidmas soomlanna Henna Blomroos (-12). Kahela paremale järgnevad ameeriklannad Jessica Weese (-11), Holyn Handley (-10), Missy Gannon (-8) ja Ella Hansen (-8). Valitsev maailmameister Eveliina Salonen (-2) langes kümnendaks.

Eestlannadest on võistlustules veel Kaire Tekku ja Maria Liivamägi, kes on 42. ja 45. kohal. Tekku skooriks on (+12) ning Liivamägil (+14).