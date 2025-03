Tartu Ülikooli lõpp põhihooajale: „Mängida kaks lisaaega tabeli viimasega ja lõpuks kaotada... on käkk“

„On nappe kaotuseid, on suuri kaotuseid, on ebaõnnega kaotuseid ja ebaõiglaseid kaotuseid. Aga tänane mäng on mingi uus ja keldri alumise riiuli kategooria, sest, noh... mängida kaks lisaaega tabeli viimasega ja lõpuks kaotada... on käkk. Meeskonnana on tõsine järelemõtlemise hetk mille ja kelle jaoks seda mängu mängitakse ja mis tulemusega hooaeg lõpetada tahetakse. Järeldusi näeb juba järgmisel nädalal algavas veerandfinaalseerias,“ kirjutati Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ametlikus sotsiaalmeediakanalis.