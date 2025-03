DELFI VIDEO | Carlos Jürgens: võtame korra hoo maha ja seejärel hakkame tuure peale tõmbama

„Jäime (Eesti-Läti liiga) play-off’ist välja ja see on valus. Nüüd on vaja veidike puhata ning seejärel uue energiaga tagasi tulla. Võtame korra hoo maha ja seejärel hakkame tuure peale tõmbama,“ tõdes Jürgens, kes lisas, et nende sihiks oligi põhihooaeg kolmandana lõpetada. „Alateadvuses oli mõte olemas ja see oli ka eesmärk. Väga õnnelik selle üle.“