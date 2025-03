Täpne penalti röövis Karl Jakob Heinalt Hispaanias nullimängu

Valladolidi käsi on viimasel ajal käinud La Ligas küllaltki kehvasti. Viimati teeniti võit 11. jaanuaril, kui koduväljakul alistati Real Betis 1:0. Seejärel on kirja saadud üheksa kaotust ning üks viik (28. veebruaril mängiti Las Palmasega 1:1).

La Liga turniiritabelis on Valladolid kindlalt viimane. Senise 28 kohtumisega on teeninud 16 punkti, mis annab 20. koha. Eelviimane on Las Palmas 25 punktiga.