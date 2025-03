Laskesuusatamise MK-sarjas läks naiste konkurentsis seis teravaks, kaks üllatajat kerkisid poodiumile

MK-sarja üldarvestuses läks seis vägagi pingeliseks. Preussil on liidrina nüüd 1048 punkti. Jeanmonnot’l on teisena 1028 punkti. Järgmisel nädalal Holmenkollenis on kavas veel kolm individuaalset võistlust. Esmalt sõidetakse sprint, seejärel jälitussõit ja hooaeg lõpetatakse ühisstardiga.