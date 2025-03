Tormis Laine piirdus MK-etapil ühe laskumisega. MK-finaali pääsemisest jäi puudu 9 punkti

„Lihtsa nõlva peal ei tule minu tugevused esile. Mind soosivad jäised ja järsud nõlvad. Maailma tipud on aga igal pool kiired. Minu järgmine samm on olla igas olukorras konkuretsivõimeline,“ lisas ta.

„MK-finaali pääsemisest jäi mul puudu 9 punkti. Ühelt poolt olen uhke, et olin finaali konkurentsis juba esimesel hooajal, mil MK-punktidele sõidan. Teistpidi on see aga sedavõrd valusam. Finaali pääseb eksklusiivne klubi. Vähemalt ei lähe ma aga rahulolutundega suvele vastu. Suvehommikutel on äratuskella peale kindlasti lihtsam tõusta, kui tean, mille nimel pingutan,“ lõpetas ta.