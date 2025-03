Eesti tennisenaiskonda nimetati Billie Jean King Cupi mängudeks 14-aastane Kiira Paškov

Maailma juunioride edetabelis 547. kohal paiknev Paškov on märtsis näidanud head vormi, olles pääsenud kahel järjestikusel noorteturniiril (Lätis Adazis J60 ja Tallinnas J30) finaali ning veebruari lõpus Tartus poolfinaali. J60 ja J30 turniirid on ITF-i juunioride võistluste hierarhias viimasel ja eelviimasel kohal. Tasemelt järgmised kuni noorte suurte slämmideni on J100, J200, J300 ja J500 turniirid. Läti J60 turniiril oli tal viies, Tallinnas teine asetus.