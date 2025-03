Play-off’i pääsuks hädasti võitu vajanud Rapla pidi leppima kaotusega

Rapla jaoks tähendas kaotus ühtlasi seda, et Eesti-Läti liiga play-off’i tänavu ei jõuta. Lõpuks jäi neile tabelisse 14 võitu ja 14 kaotust, mis andis kümnenda koha. Viimasena pääses play-off’i lätlaste BK Ventspils, kelle arvel on 14 võitu ja 13 kaotust. Neil on viimane liigamäng veel pidamata, kuid omavahelistes heitlustes ollakse Raplaga plussis. Nende vahel on ka TalTech/Alexela, kelle kontol on 14 võitu ja 14 kaotust.