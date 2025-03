FOTOD KAALUMISELT | Edvin Kibus ennustab, kes lahkub The League VIII võitlusõhtult kilbiga, kes kilbil

6. Astrid Johanna Grents vs Michela Hlavacikova

7. Henry Rohtla vs Brett Webster

DELFI VIDEO | 15 minutit saunas, sama kaua termokile ja teki all. Vaata, kuidas The League’i võitlejad end kaalu võtavad!

8. Allan Volosatõh vs Erik Escobar Suarez

9. Roman Mitjajev vs Nugzar Abralava

10. Ott Remmer vs Amiran Natchkebia

11. Sigrid Kapanen vs Hawa Balde

See tiitlimatš on justkui kirss tordil. Kapanen on noor neiu, kel on juba seljataga väga tugevate tulemustega sportlaskarjäär. Siiski näitab Sigrid iga matšiga arengut. WBC Euroopa meistritiitli matš on selge ja loomulik järgmine samm. Loodan ja usun, et tiitel jääb koju.