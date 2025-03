Järjekordne löök Norrale: kahevõistluse ässa hüppekombinesoon ei vastanud reeglitele

Norra ringhääling NRK teatab, et Oftebro oli disklahvist selgelt pettunud ega tahtnud meediaalal ajakirjanikele intervjuud anda.

„Ei, mul pole selleks aega olnud, sest meil on siin nii palju tegemist olnud. Pole saanud veel kontrollida, mis valesti oli,“ ütles ta NRK-le.

Norra koondise jaoks on hüppekombinesoonid hell teema, sest tänavusel Trondheimi MMil jäid Norra spetsiaalsuusahüppajad pettusega vahele. Tänaseks on rahvusvaheline suusaliit FIS määranud ajutise võistluskeelu viiele Norra suusahüppajale - karistuse on saanud Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Robin Pedersen ja Kristoffer Eriksen Sundal.